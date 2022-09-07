В двух районах Воронежа вода может изменить цвет и качество

Воду жителям Центрального и Коминтерновского района до 9.00 8 сентября лучше кипятить. Фото: из архива «КП»

Жителей Центрального и части Коминтерновского района предупреждают о возможном изменении вкуса, цвета и запаха воды. Касается это тех домов, которые обслуживает водоподъемная станция (ВПС) № 4. Там в среду, 7 сентября, проводят капитальный ремонт фильтра очистных сооружений. Работы начались в 9.00 и могут продолжиться до 9.00 четверга, 8 сентября. Отключение не понадобилось, однако изменение состава воды может быть весьма ощутимым.

На всякий случай жителям двух районов специалисты «РВК-Воронеж» советуют кипятить воду перед тем, как ее пить или готовить на ней еду. Как вариант – можно отстаивать ее в течение 1,5 часа или использовать фильтр, если он не поставлен недавно и скоро его все равно надо менять.

Напомним, с утра 7 сентября из-за аварии без воды остаются жители 15 домов и садоводческого товарищества «Лазурит» в микрорайоне Тенистый.