В Воронежской области сотрудники ФСБ снова обнаружили подпольные оружейные мастерские

Время неспокойное, оружия становится все больше. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 40 субъектах Российской Федерации, в том числе и в Воронежской области, прошла масштабная операция ФСБ. Во время нее задержали более 90 подпольных оружейников. Они ремонтировали пистолеты и автоматы в 35 нелегальных мастерских. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Обыски прошли в Воронежской, Липецкой, Кировской, Нижегородской областях, на Алтае, в Бурятии, Дагестане, Москве и в многих других регионах. Во время них изъяли 349 единиц оружия отечественного и иностранного производства. В частности, в подпольных мастерских обнаружили 18 автоматов, 171 пистолет, 130 винтовок, 28 гранатометов, 14 минометных мин.

Напомним, в конце июня сотрудники ФСБ при обыске нашли два автомата Калашникова калибра 7,62 мм; винтовку такого же калибра, пистолет ПМ, более 1500 патронов различного калибра; Силовики тогда также накрыли подпольную оружейную мастерскую.