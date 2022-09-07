В Воронеже из-за аварии без воды остались 15 домов и садоводческое товарищество

Пока неясно, когда жителям микрорайона Тенистый вернут воду. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром в среду, 7 сентября, у жителей 15 домов и у дачников в садоводческом товариществе «Лазурит» в микрорайоне Тенистый пропала вода. Люди стали выяснять, в чем дело. Оказалось, что случилась серьезная авария.

- В районе дома № 31 по улице Лазурная поврежден стальной водовод диаметром 300 миллиметров. Сейчас ремонтная бригада после завершения земельных работ обнаружила трещину и ведет замену участка трубопровода, - сообщили в ООО «РВК-Воронеж». – К сожалению, из-за аварии с 11.20 пришлось приостановить подачу воды по адресам: СНТ «Лазурит», улицы Тепличная, 8 – 26 (четные номера домов), Садовое кольцо, Персиковая, Взлетная, Березовая, Родная, Росистая, Проточная, Благовещенская, Агрономическая, Факельная, Нижнедевицкая, Вольховского, Кленовая аллея, Березовая аллея. Там расположены преимущественно частные дома. Наши специалисты приложат максимум усилий, чтобы устранить аварию как можно раньше.

Напомним, удалось решить проблему с горячей водой в двух 20-этажках на 9 Января (№131 и 133). Там люди оставались без «тепленькой» около месяца. Проблема была в том, что эксплуатирующая котельные организация разорвала контракт с УК, а нового подрядчика оперативно не нашли. Сейчас это удалось сделать. На обслуживание трех котельных заключили договор аренды.