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Общество7 сентября 2022 14:17

Под Воронежем неизвестные убили семью лебедей

Экологи направили обращение в полицию
Мария Щербакова
Лебеди внесены в Красную книгу Воронежской области

Лебеди внесены в Красную книгу Воронежской области

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Лискинском районе неизвестные убили семью лебедей. Информацию об этом горожане опубликовали в социальных сетях в среду, 7 сентября. На сообщения уже отреагировали в департаменте природных ресурсов и экологии Воронежской области.

Там отметили, что лебедь-кликун и лебедь шипун внесены в Красную книгу Воронежской области. Департамент направил информацию об уничтожении птиц в полицию, чтобы установить причастных и привлечь их к ответственности.