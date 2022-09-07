Под Воронежем неизвестные убили семью лебедей

Лебеди внесены в Красную книгу Воронежской области Фото: Евгения ГУСЕВА

В Лискинском районе неизвестные убили семью лебедей. Информацию об этом горожане опубликовали в социальных сетях в среду, 7 сентября. На сообщения уже отреагировали в департаменте природных ресурсов и экологии Воронежской области.

Там отметили, что лебедь-кликун и лебедь шипун внесены в Красную книгу Воронежской области. Департамент направил информацию об уничтожении птиц в полицию, чтобы установить причастных и привлечь их к ответственности.