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Общество7 сентября 2022 13:47

Воронежцы считают, что выделенные полосы помогли общественную транспорту

Только 5% участников опроса видят в них один вред
Мария Щербакова

Большинство воронежцев считают, что выделенные полосы на дорогах стали благом для тех, кто пользуется общественным транспортом. При этом для автомобилистов от них только хуже. Такой ответ дали 49% участников опроса, который проводил институт изучения общественного мнения «Квалитас». Результаты опубликовали в среду, 9 сентября.

22% респондента уверены, что лучше стало всем. Противоположной точки зрения придерживаются только 5% участников опроса. Они считают, что выделенки навредили и автомобилистам, и общественному транспорту. В «Квалилас» это связывают с тем, что штрафы за проезд по выделенке в том числе приходят и водителям маршруток. Еще 18% воронежцев полагают, что выделенные полосы не изменили на дорогах ничего.

Год назад социологи просили горожан спрогнозировать ситуацию на дорогах. Если сравнивать с сегодняшними настроениями, то результат позитивный: оптимистические показатели выросли с 18% до 22%, а пессимистические сократились с 11% до 5%.

Интересно, что 8% респондентов впервые услышали о появлении в Воронеже выделенных полос только во время вопроса, а 18% ответили, что слышали что-то «краем уха». Чаще такой ответ давали женщины.

Отметим, опрос проводили с 22 по 31 августа методом телефонного интервью. Участие приняли 600 горожан.