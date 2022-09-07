Бывший депутат Воронежской облдумы стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Экс-депутат Воронежской областной думы Андрей Хабаров стал фигурантом уголовного дела. Официально пока силовики эту информацию не подтверждают, но, по данным наших источников, факт имеет место. По предварительным данным, бывшему народному избраннику вменяют в вину два эпизода мошенничества в особо крупном размере.

40-летний Андрей Хабаров был избран в облдуму в 2020 году. Он баллотировался по Верхнехавскому избирательному округу №15. Затем он занимал место заместителя председателя Комитета по предпринимательству и туризму. Спустя два года внезапно досрочно сложил свои полномочия. Решение по его вопросу вступило в силу 26 мая 2022 года.

Как сообщают местные СМИ, в данный момент Хабаров находится в СИЗО. Дело может быть связано с уголовным преследованием бывшего замдиректора областного Центра кадастровой оценки Сергея Барышникова. Его тоже подозревают в мошенничестве. По версии следствия, чиновник на основе подложных документов помог некоему жителю Воронежа зарегистрировать право собственности на земельный участок на улице Ленинградской. Кадастровая стоимость этого участка площадью 202 кв. м превышает 2 млн рублей. Он относится к землям, государственная собственность на которые не разграничена. За помощь чиновник, по данным силовиков, получил 300 тысяч рублей.