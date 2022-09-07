Воронежец заплатит штраф за комментарий в соцсети

59-летнему жителю Коминтерновского района придется заплатить штраф в 15 тыс. рублей за комментарий в социальной сети, дискредитирующий действия Вооруженных сил РФ. Мужчина под аккаунтом с вымышленными данными высказался под видеозаписью. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в среду, 7 сентября.

По данным ведомства, аккаунт уже заблокирован администрацией сообщества. В отношении автора комментария составили административное дело. Материалы рассмотрел Коминтерновский районный суд. Мужчину признали виновным.