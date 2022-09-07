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Происшествия7 сентября 2022 12:25

В Воронеже иномарка сбила 11-летнего мальчика на «зебре»

Ребенка с травмами отвезли в больницу
Мария Щербакова
Авария произошла на улице 9 Января

Авария произошла на улице 9 Января

Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

В Воронеже на улице 9 Января «Рено Дастер» сбил 11-летнего мальчика. Ребенка с травмами отвезли в больницу. По данным полиции, он переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Авария произошла у дома №133 в 11.00 вторника, 6 сентября. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

За рулем иномарки был 68-летний местный житель. Он ехал по 9 Января со стороны Краснодонской в сторону машиностроителей. Мальчик переходил дорогу справа налево походу движения автомобиля. Сейчас в обстоятельствах ДТП разбираются полицейские.