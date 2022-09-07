Трехкратная олимпийская чемпионка Галина Горохова в Воронеже: «Фехтовала в одно время с нынешним президентом МОК Бахом, спортсменом он был средним»

Галина Горохова: "Президент МОК Томас Бах, сейчас выступающий за исключение российских спортсменов из международных соревнований, спортсменом был весьма средним". Фото: Юрий КОЗЛОВ

В Воронеж во вторник, 6 сентября, приехал целый звездный десант – десять чемпионов и призеров Олимпийских игр, чтобы поделиться опытом с молодежью. Но даже на их фоне выделяется трехкратная олимпийская чемпионка по фехтованию в командных соревнованиях Галина Горохова. В свои 84 года она в компании других заслуженных спортсменов – лидер и «зажигалка».

Мы спросили у Галины Евгеньевны, как настроение у наших фехтовальщиков в условиях, когда международные соревнования для них закрыты. Она ответила:

- Была на Спартакиаде, соревнование по фехтования проходили в Москве, во дворце имени Винер-Усмановой. Шикарнейшие условия, наши спортсмены показали высокий уровень. В финале у женщин встретились олимпийские чемпионки. Борьба была ожесточенная. Проводят и совместные с Белоруссией соревнования. Так что никто не унывает.

- Как сейчас оцениваете уровень российской сборной по сравнению с советской?

- У советской сборной был большой запас прочности. Тогда ездили только на чемпионат мира, много было внутренних соревнований. А сейчас, до санкций, попадали в сборную и сразу на международные старты, конкуренции внутри страны стало меньше. А теперь, как в Советском Союзе, сильнейшие выступают на внутренних соревнованиях. Будет два равных состава – будем выигрывать.

- Как бы поступили, если бы во время вашей спортивной карьеры закрыли международные старты?

- Ничего бы не делала, занималась не для званий, просто нравился вид спорта. Увидела по телевизору, понравились, например, обманные движения, и начала фехтовать.

- Держите контакты с известными спортсменами сейчас?

- В федерацию захожу, с ее президентом общаюсь, это мои ученики пока еще, министром спорта был Паша Колобков, тоже мой ученик. Они мне как дети – провела столько лет с ними. Президент Олимпийского комитета России Поздняков тоже, он в 1992 году Олимпиаду выигрывала, когда я была гостренером.

Я с Томасом Бахом в одно время выступала, нынешним президентом Международного олимпийского комитета (МОК), но он не умел фехтовать, как мы. Праздновали 100-летие федерации фехтования, выдающийся иностранный спортсмен говорит: «Галина, давай сфотографируемся». Бах далеко шел, предложила: «Давай и его пригласим». Получила ответ: «Нет, не надо». Сфотографировал. Спросила: «Почему Баха не пригласил?». Спортсмен ответил: «Он фехтовать не умел». А сейчас Бах объявил: кто-то выступит в поддержку Путина, исключим. С ними можно говорить только с позиции силы. Иначе бесполезно.