В Воронежской области чиновникам на 9 процентов повысили оклад и добавки к пенсии

Чиновникам правительства Воронежской области с 1 сентября повысили оклад и доплаты к пенсии на 9 процентов. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Гусев. В понедельник, 5 сентября, этот законодательный акт появился на правовом портале.

Оклад и доплаты к пенсии проиндексируют не только сотрудникам, которые занимают государственные должности, но и работникам структур, имеющих отношение к областной власти.

Надо отметить, что оклад – далеко не самая большая часть всей зарплаты у областных чиновников. Как правило, солидная сумма в месяц у них складывается из многочисленных надбавок, премий и других стимулирующих выплат. Их отнимают только в случае, если чиновник изрядно «накосячил».

Ранее губернатор Александр Гусев заявил о повышении зарплаты бюджетников на 15 процентов. Имелись в виду прежде всего учителя, медики и работники культурной сферы.