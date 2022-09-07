В честь 50-летия Воронежского цирка высадят деревья и выпустят открытки

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

9 сентября Воронежский цирк устроит праздник, посвященный грядущему 50-летию.

В честь полувекового юбилея пройдет торжественное гашение маркированных конвертов и открыток специальным календарным штемпелем, выпущенным к этому событию.

- На открытке изображено здание цирка, выполненное художницей Екатериной Косяк. Поставить памятный оттиск смогут все гости праздника. В церемонии также примут участие те, кто внес вклад в историю цирка, - строители, возводившие здание, и артисты, много лет радовавшие воронежцев своим искусством, - отметили в администрации цирка.

После гашения конвертов и открыток пройдет праздничный концерт: на манеж выйдут лучшие цирковые и эстрадные коллективы Воронежа.

В завершении праздника в рамках всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия» у здания цирка высадят саженцы деревьев.

Праздник начнется в 11.00 в здании цирка, вход свободный. 0+

СПРАВКА "КП"

50 лет назад - в ноябре 1972 года - здание Воронежского цирка открыло свои двери для зрителей. Строил его по проекту Соломеи Гельфер архитектор Александр Бузов. На момент открытия, цирк, вмещающий более 2000 зрителей, стал одним из самых хорошо оснащенных в стране. Напомним, этой осенью здание закрывают на глобальную реконструкцию, на которую выделили из федерального бюджета 1,8 млрд рублей.