В воронежском райцентре женщина зарезала мужа кухонным ножом

Женщина сама вызвала медиков Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области

В Кантемировке будут судить 62-летнюю женщину за убийство мужа кухонным ножом. Расследование уголовного дела завершено. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Воронежской области в среду, 7 сентября.

Убийство произошло поздним вечером 13 мая 2022 года на улице Шахтинской в Кантемировке. 55-летний мужчина и его супруга были пьяны. Они поссорились, женщина схватилась за нож. Ударив мужа в грудь, она сама вызвала «скорую помощь». Однако спасти мужчину не удалось. Судебно-медицинская экспертиза показала, что нож попал в сердце.

Женщину задержали и заключили под сражу. Она частично признала вину, заявив, что не желала смерти мужа.