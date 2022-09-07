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Происшествия7 сентября 2022 9:55

В воронежском райцентре женщина зарезала мужа кухонным ножом

Удар пришелся в сердце
Мария Щербакова
Женщина сама вызвала медиков

Женщина сама вызвала медиков

Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области

В Кантемировке будут судить 62-летнюю женщину за убийство мужа кухонным ножом. Расследование уголовного дела завершено. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Воронежской области в среду, 7 сентября.

Убийство произошло поздним вечером 13 мая 2022 года на улице Шахтинской в Кантемировке. 55-летний мужчина и его супруга были пьяны. Они поссорились, женщина схватилась за нож. Ударив мужа в грудь, она сама вызвала «скорую помощь». Однако спасти мужчину не удалось. Судебно-медицинская экспертиза показала, что нож попал в сердце.

Женщину задержали и заключили под сражу. Она частично признала вину, заявив, что не желала смерти мужа.