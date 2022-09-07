В Воронеже определили концессионера для реконструкции трех подземных переходов

Переход у мехзавода станет пропагандировать достижения Воронежа в космонавтике. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Мэр Воронежа Вадим Кстенин сообщил в своем телеграм-канале о выборе концессионера для реконструкции трех подземных переходов Воронежа: на улицах Ворошилова, Димитрова и Плехановской. Ранее интересную концепцию их объединения в единое культурно-просветительское пространство «Подземка» предложил инвестор Эдуард Толоконников.

Вадим Кстенин сообщил, что других желающих заняться реконструкцией переходов не нашлось. Поэтому после окончания всех предусмотренных законом процедур соглашение заключат именно с компанией Толоконникова. Предположительно, официальный правовой акт по этому поводу появится в течение ближайшего месяца.

Напомним, основные параметры концепции реконструкции, предложенной Толоконниковым. Во всех трех переходах планируют установить подъемники для инвалидов, системы вентиляции, видеонаблюдения, охранной и пожарной сигнализации. А еще остеклить надземные части и установить туалеты.

Переход на Ворошилова будет демонстрировать достижения города в космонавтике. Там появятся художественные изображения на стенах, световые короба с информацией о значимых вехах в космической истории Воронежа.

Переход на Димитрова сделают информационно-туристическим объектом, где появятся изображения знаковых мест Воронежа и области. А также интерактивная доска с интересными автомобильными и пешими маршрутами столицы Черноземья.

Сейчас закрытый переход на Плехановской, который представляет собой два тоннеля, станет выставочным арт-пространством. Воронежские художники, фотографы, другие представители креативной интеллигенции смогут презентовать там свои работы и проводить творческие встречи.

Инвестор выразил готовность вложить в реконструкцию переходов 22,7 млн рублей. По условиям концессии реконструкция переходов должна быть выполнена за два года. В течение 20 лет предприниматель обязан будет содержать, обслуживать и охранять объекты, а также вносить в бюджет концессионную плату.

Ранее компания Эдуарда Толоконникова привела в порядок парк «Дельфин». Сейчас он получил вторую жизнь, в нем часто происходят интересные события, привлекающие туда горожан.