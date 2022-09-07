Воронежские «Алые паруса» открыли для посетителей

В парке осталась экспозиция "Ботик Петра" Фото: с сайта управления экологии администрации Воронежа.

Воронежский парк «Алые паруса» открыли для посещения после фестиваля «Город-Сад» в среду, 7 сентября. Ранее на площадке демонтировали выставочные конструкции. При этом экспозиция городской администрации «Ботик Петра», получившая гран-при фестиваля, осталась в парке. Об этом сообщили в городском управлении экологии.

Экспозиция – образ построенных на воронежских верфях кораблей петровской эпохи. Это два небольших парусных судна. Лавочки с подсветкой украшены композицией из почти 4 тыс. цветов: агератумов, гортензий и цинерарий.

Напомним, фестиваль «Город-Сад» в этом году посетили более 55 тыс. человек. Для создания экспозиций использовали более 2,2 тыс. растений. Только на входную группу потребовалось 1,4 тыс. живых цветов.

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