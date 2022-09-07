За сутки коронавирусом заразились 1 326 воронежцев

Госпитализировали с тяжелой формой 84 воронежца Фото: Иван МАКЕЕВ

Еще 1 326 жителя Воронежской области получили положительные тесты на ковид. При этом с тяжелой формой заболевания госпитализировали 84. Такие данные представил федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией на утро среды, 7 сентября.

За сутки коронавирус унес жизнь одного воронежца. Общее количество умерших с начала пандемии достигло 8 386.

Выписали с больничного за прошедшие сутки 1 432. В целом инфекцию победил 396 101 житель региона. Для сравнения, днем ранее заболевших было 1 267, а выздоровевших 956. Умерших тогда не было.

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