Ушла из жизни доцент факультета ПММ Воронежского госуниверситета Татьяна Кацаран

Прощанье состоится у БСМП 7 сентября Фото: c cайта ВГУ.

На 82 году ушла из жизни доцент кафедры системного анализа и управления факультета ПММ Воронежского госуниверситета Татьяна Кацаран. Прощанье с ней пройдет у БСМП в среду, 7 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Татьяна Кацаран окончила ВГУ и всю жизнь проработала в нем. Она воспитала не одну сотню выпускников.

- Повседневное общение с Татьяной Константиновной приносило не только позитив, радость и заряд энергии, но и помогало обогатить себя ценным опытом, которым доцент Кацаран щедро делилась со всеми желающими. Она пользовалась уважением и любовью, как в педагогическом коллективе, так и среди студентов, - рассказали в вузе.