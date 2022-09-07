Под Воронежем КамАЗ без управления врезался в другой грузовик

Водителя КамАЗа доставили в больницу Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

В Рамонском районе КамАЗ без водителя врезался в стоящий грузовик МАЗ. Шофер, 43-летний житель Кировской области, не принял все меры, исключающие самопроизвольное движение автомобиля. ДТП произошло на улице Промышленная в селе Айдарово в 10.35 вторника, 6 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

В результате водителя КамАза с травмами доставили в больницу. Кроме того, механические повреждения получили грузовики. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.