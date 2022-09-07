Мэрия обсудит с «Воронежэнерго» низкие темпы благоустройства проспекта Революции

Работы ведут слишком медленно Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

Темпами работ по благоустройству проспекта Революции обеспокоились в горадминистрации. Мэр Вадим Кстенин поручил подчиненным пригласить подрядчика для обсуждения проблемных вопросов. Об этом речь шла на планерке в понедельник, 5 сентября.

Реконструкцию проводит компания «Воронежэнерго» за 521 млн рублей. Контракт действует до конца 2023 года. К этому времени должны привести в порядок весь проспект. Сейчас главная улица города больше похожа на стройплощадку. У кинотеатра «Пролетарий» ведется укладка плитки. Подрядчик разобрал старое покрытие. Подойти к зданию кинотеатра или же пройти от Карла Маркса к театру кукол проблематично. В мэрии заверяют, что делают все возможное для того, чтобы минимизировать неудобства для горожан. Однако точные сроки завершения работ у «Пролетки» не называют.