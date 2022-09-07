Под Воронежем 14-летний велосипедист оказался под колесами иномарки

В обстоятельствах аварии разбираются полицейские Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

В Новоусманском районе 14-летний велосипедист оказался под колесами «Дэу Нексия». Подростка с травмами отвезли в больницу. ДТП произошло на улице Советская поселка Отрадное в 16.30 вторника, 6 сентября. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

По данным ведомства, мальчик на велосипеде «Флуд» не уступил дорогу иномарке. Водитель автомобиля, 61-летний местный житель, ехал по главной дороге. Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются полицейские.