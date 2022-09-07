В Воронежской области с нерадивых родителей взыскали долги по алиментам на 455 млн рублей

Статистику опубликовали судебные приставы Фото: Евгения ГУСЕВА

С начала года региональные судебные приставы взыскали в пользу детей более 455 млн алиментов. Это почти на 70% больше, чем за аналогичный период прошлого года (270 млн рублей). Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Воронежской области в среду, 7 сентября.

Там рассказали, что около 6,8 тыс. нерадивых родителей не могут выехать за пределы страны из-за долгов по алиментам, а 2,4 тыс. ограничены в праве управлять автомобилем. Такие меры заставили родителей погасить долги на сумму более 80 млн рублей.

Для 886 родителей нежелание обеспечивать своих детей закончилось административной ответственностью, а для 522 – уголовной.

550 безработных должников приставы обязали встать на учет в Центры занятости. Из них это уже сделали 296. При этом 81 устроился на работу.