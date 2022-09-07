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Общество7 сентября 2022 7:24

В Воронежской области с нерадивых родителей взыскали долги по алиментам на 455 млн рублей

Для 522 человек нежелание помогать своим детям закончилось уголовным делом
Мария Щербакова
Статистику опубликовали судебные приставы

Статистику опубликовали судебные приставы

Фото: Евгения ГУСЕВА

С начала года региональные судебные приставы взыскали в пользу детей более 455 млн алиментов. Это почти на 70% больше, чем за аналогичный период прошлого года (270 млн рублей). Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Воронежской области в среду, 7 сентября.

Там рассказали, что около 6,8 тыс. нерадивых родителей не могут выехать за пределы страны из-за долгов по алиментам, а 2,4 тыс. ограничены в праве управлять автомобилем. Такие меры заставили родителей погасить долги на сумму более 80 млн рублей.

Для 886 родителей нежелание обеспечивать своих детей закончилось административной ответственностью, а для 522 – уголовной.

550 безработных должников приставы обязали встать на учет в Центры занятости. Из них это уже сделали 296. При этом 81 устроился на работу.