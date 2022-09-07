В Воронеже появилась вакансия для соискателей без опыта работы с зарплатой до 300 тыс. рублей

Аналитики составила ТОП-10 высокооплачиваемых вакансий для кандидатов без опыта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Агентство недвижимости в Воронеже ищет менеджера по работе с клиентами с зарплатой от 70 до 300 тыс. рублей. При этом опыт работы от кандидатов не требуют. Рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий для соискателей-новичков подготовили аналитики рекрутингового агентства HeadHunter. Результаты исследования опубликовали во вторник, 6 сентября.

В целом за последний месяц в Воронежской области открыли более 13,7 тыс. вакансий для кандидатов без опыта работы, из них 850 с зарплатой от 100 тыс. рублей. Чаще всего такие предложения встречаются в областях «розничная торговля», «перевозки, логистика, склад, ВЭД», «информационные технологии, система интеграции, интернет».

Вторую строчку ТОП-10 заняла вакансия компании, которая продает кресла для геймеров бренда США. Работодатель ищет лингвиста-переводчика на зарплату до 260 тыс. Замыкает тройку лидеров вакансия водителя с зарплатой от 250 тыс. рублей. Однако соискатель должен иметь личный грузовой автомобиль.

Также в ТОП-10 самых дорогих вакансий сентября для кандидатов без опыта работы вошли: риэлтор, эксперт по продаже недвижимости премиум-класса, повелитель небоскребов (специалист по продаже квартир на первичном рынке), курьер, врач-косметолог, торговый представитель и руководитель отдела кадров.

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