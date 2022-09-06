Олимпийская чемпионка из Воронежа тяжело заболела коронавирусом

Всей дружной семье Рузиных желаем, чтобы Елена Ивановна поскорее выздоровела! Фото: cspsk-vrn.ru

В Воронеже во вторник, 6 сентября, высадился целый спортивный звездный десант. С воспитанниками местных спортшкол встретились 10 чемпионов и призеров Олимпийских игр. Должно было быть 11. Но чемпионка Олимпийских игр в Барселоне 1992 года по легкой атлетике в эстафете 4×400 метров Елена Рузина (кстати, уроженка Воронежа) в компании знаменитых спортсменов появиться не смогла.

Причину раскрыла трехкратная олимпийская чемпионка по фехтованию Рима (1960 г.), Мехико (1968 г.) и Мюнхена (1972 г.) Галина Горохова:

- Лена звонила и сказала, что тяжело заболела коронавирусом. Температура поднялась до 39 градусов.

Коллектив «КП-Воронеж» желает Елене Ивановне скорейшего выздоровления.

Справка «КП»

В 1992 году Елена Рузина в составе Объединённой команды СНГ с Людмилой Джигаловой, Ольгой Назаровой и Ольгой Брызгиной выиграла эстафету. Также она становилась серебряным призёром чемпионата мира в 1993 году и победителем чемпионата мира в помещении в 1995 году.