Новым главным тренером воронежского «Факела» может стать Сергей Юран

Сергей Юран. Фото: с сайта ФНЛ.

В прошлом легендарный нападающий, а сейчас один из ведущих представителей российского тренерского корпуса Сергей Юран может возглавить «Факел». Ранее Сергей Николаевич заявлял, что близок к заключению соглашения с клубом Премьер-лиги. Об этом сообщает Матч ТВ со ссылкой на свой источник. Напомним, 6 сентября «Факел» в телеграм-канале объявил об отставке главного тренера клуба Олега Василенко, сенсационно выведшего команду в Премьер-лигу.

Логика в этом назначении (если наши коллеги, конечно, не ошиблись) есть. Сергей Юран славится своим умением оставлять в Премьер-лиге клубы, борющиеся за выживание. При этом ставит боевитую зубастую игру. Достаточно вспомнить, как начинали сезон «Химки» с Юраном во главе – 7 очков и место в верхней половины турнирной таблицы, и как продолжили без него – 0 очков и 13 место. Как раз рядом с «Факелом» - на расстоянии одной победы, которых пока у воронежского клуба нет. Напомним, пока наша команда 14-я с 4 очками. В нынешнем чемпионате у «Факела» пока четыре ничьи и четыре поражения.

Может просматриваться и личный интерес. Юран родом из Луганской области, а до нее из Воронежской гораздо ближе добраться, чем из Подмосковья. Да и с гендиректором «Факела» Асхабадзе в свое время поигравший за московский «Спартак» Сергей Николаевич явно в свое время пересекался и знаком не понаслышке. Как известно, Роман Гурамович в свое время был одним из руководителей «красно-белых».

Если Юран придет и оставит «Факел» в Премьер-лиге, его безоговорочно примут, и он будет новым героем футбольного Воронежа. Если нет, Асхабадзе припомнят сейчас выглядящее весьма некрасивым расставание с Олегом Василенко, принесшим в наш город большой футбол.