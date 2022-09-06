Воронежский губернатор пригрозил чиновникам чисткой рядов после увольнения главы департамента труда

Фото с сайта правительства Воронежской области Фото: Предоставлено

После новости об увольнении с поста главы департамента труда и занятости населения Юрия Бая губернатор Воронежской области разместил в своем телеграмм-канале комментарий по поводу этого кадрового решения:

- Формально — к работе не прикопаешься. Из-за этого, а также из уважения к его былым заслугам разрешил уйти по собственному. Но работа должна быть на результат и совместная. А не ради процесса и обособленными группками. Я Бая предупреждал, но реакция была нулевая. Надеюсь, остальные подчинённые меня сейчас услышали.

Глава региона обозначил свою позицию по отношению к качеству работы руководителей во власти. По его мнению, в нынешней ситуации люди особенно надеются на чиновников и ждут от них реально работающих решений.