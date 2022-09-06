Воронежцы сообщили о закрытии после жалоб «Чудо-зоопарка»

После многочисленных жалоб в Воронеже закрыли «Чудо-зоопарк», разместившийся на территории Дома быта. Напомним, посетившие заведение горожане ужаснулись от условий содержания в нем животных: в пустующем офисном помещении поставили клетки с кроликами, шиншиллами, сурком, носухой и другими.

Один из посетителей написал в соцсети:

- Больше всего вопросов вызывает дикобраз, который лежит прямо на плитке в лужах мочи.

Департамент природных ресурсов и экологии области пообещал горожанам провести проверку законности работы зоопарка.