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Общество6 сентября 2022 16:30

Воронежцы сообщили о закрытии после жалоб «Чудо-зоопарка»

Горожане ужаснулись от условий содержания в нем животных
Ирина КАЗАНИНА

После многочисленных жалоб в Воронеже закрыли «Чудо-зоопарк», разместившийся на территории Дома быта. Напомним, посетившие заведение горожане ужаснулись от условий содержания в нем животных: в пустующем офисном помещении поставили клетки с кроликами, шиншиллами, сурком, носухой и другими.

Один из посетителей написал в соцсети:

- Больше всего вопросов вызывает дикобраз, который лежит прямо на плитке в лужах мочи.

Департамент природных ресурсов и экологии области пообещал горожанам провести проверку законности работы зоопарка.