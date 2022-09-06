На Большой Воронежской экотропе отдыхающие дикари повредили элементы благоустройства

Фото со страницы сообщества "Большая Воронежская экотропа" в соцсети "Вконтакте" Фото: Предоставлено

Большая Воронежская экологическая тропа в очередной раз пострадала от рук вандалов. Неизвестные «туристы» изувечили элементы благоустройства, установленные активистами и общественниками на маршруте. В частности пострадали навигационный столб и аншлаги.

- «Многострадальный» общественный пляж под Лысой горой, традиционно самое грязное место на экотропе! Регулярные экологические уборки бессильны перед безумием отдыхающих. Развести костёр под аншлагами, вырвать навигационный столб на дрова или для лавочки. Культура ничто, отдых все!!! – такой эмоциональный пост оставили общественники на странице Большой Воронежской экотропы в соцсети «Вконтакте».

Остается только добавить, что благоустройство пешеходного маршрута, проходящего по живописному берегу реки Воронеж, регулярно страдает от рук хулиганов.