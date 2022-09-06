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Общество6 сентября 2022 14:14

На юге и востоке Воронежской области по-прежнему велика угроза лесных пожаров

Пятый класс опасности сохраняется в девяти районах
Ирина КАЗАНИНА
Дожди лишь местами разрядили обстановку

Дожди лишь местами разрядили обстановку

Фото: из архива «КП»

Несмотря на похолодание и прошедшие местами осадки, пожарная обстановка на территории Воронежской области остается неспокойной. По данным регионального управления МЧС на 6 сентября в девяти районах - Борисоглебский, Грибановский, Терновский, Поворинский, Новохоперский, Павловский, Подгоренский, Ольховатский и Бутурлиновский - сохраняется V класс пожарной опасности (чрезвычайная степень пожарной опасности). Еще в трех районах (Таловский, Калачеевский и Воробьевский) установился III класс пожарной опасности (средняя степень пожарной опасности), на остальной территории области наблюдается I-II класс пожарной опасности (отсутствие-низкая степень пожарной опасности).

На 7 сентября спасатели прогнозируют сохранение чрезвычайной пожарной опасности в Павловске и Борисоглебске. На остальной территории области – пожарная опасность будет II, местами III класса.