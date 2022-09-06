В Воронеже грабителя-рецидивиста осудили в 14 раз

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области Фото: Предоставлено

Советский районный суд признал вину 25-летнего воронежца в разбое. Раньше мужчина уже был судим 13 раз за в совершение грабежей, угонов, краж и разбоев.

Суд установил, что в январе этого года рецидивист вошел вслед за 27-летним мужчиной в подъезд многоквартирного дома на улице 9 Января. Между ними возникла словесная ссора, перешедшая в драку. Во время драки подсудимый несколько раз ударил оппонента по лицу и голове, забрал у него из кармана около 800 рублей, зубами снял с руки золотое кольцо и скрылся.

Грабителя задержали участковые. В ходе расследования он признал свою вину лишь частично. По решению суда на этот раз рецидивист отправится в колонию строгого режима на 2 года и 8 месяцев.