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Происшествия6 сентября 2022 13:11

В Воронеже грабителя-рецидивиста осудили в 14 раз

Суд отправил его в колонию на 2 года и 8 месяцев
Ирина КАЗАНИНА
Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Фото: Предоставлено

Советский районный суд признал вину 25-летнего воронежца в разбое. Раньше мужчина уже был судим 13 раз за в совершение грабежей, угонов, краж и разбоев.

Суд установил, что в январе этого года рецидивист вошел вслед за 27-летним мужчиной в подъезд многоквартирного дома на улице 9 Января. Между ними возникла словесная ссора, перешедшая в драку. Во время драки подсудимый несколько раз ударил оппонента по лицу и голове, забрал у него из кармана около 800 рублей, зубами снял с руки золотое кольцо и скрылся.

Грабителя задержали участковые. В ходе расследования он признал свою вину лишь частично. По решению суда на этот раз рецидивист отправится в колонию строгого режима на 2 года и 8 месяцев.