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Общество6 сентября 2022 12:54

В детской больнице Воронежа пройдет благотворительная акция с докторами-клоунами

Она поможет скрасить будни пациентам стационара
Ирина КАЗАНИНА

7 и 8 сентября в Воронежской областной детской клинической больнице №1 состоится акция «Экспедиция добра», организованная благотворительным фондом «Доктор Клоун».

В первый день акции ребят из Воронежской областной детской клинической больницы №1 познакомят с путешествующими по всей России докторами-клоунами, дети поучаствуют в веселых конкурсах, увидят удивительные фокусы и получат заряд позитивных эмоций, чтобы стойко переносить все необходимые лечебные и восстановительные процедуры.

Во второй день доктора-клоуны проведут уникальный тренинг, направленный на поддержку и развитие больничной клоунады в регионах, для волонтёров и участников благотворительного фонда помощи онкобольным пациентам «ДоброСвет».

Акция «Экспедиция добра» проходит в нескольких регионах России в период с июля по сентябрь 2022 года.