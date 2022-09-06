В детской больнице Воронежа пройдет благотворительная акция с докторами-клоунами

7 и 8 сентября в Воронежской областной детской клинической больнице №1 состоится акция «Экспедиция добра», организованная благотворительным фондом «Доктор Клоун».

В первый день акции ребят из Воронежской областной детской клинической больницы №1 познакомят с путешествующими по всей России докторами-клоунами, дети поучаствуют в веселых конкурсах, увидят удивительные фокусы и получат заряд позитивных эмоций, чтобы стойко переносить все необходимые лечебные и восстановительные процедуры.

Во второй день доктора-клоуны проведут уникальный тренинг, направленный на поддержку и развитие больничной клоунады в регионах, для волонтёров и участников благотворительного фонда помощи онкобольным пациентам «ДоброСвет».

Акция «Экспедиция добра» проходит в нескольких регионах России в период с июля по сентябрь 2022 года.