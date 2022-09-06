УК отремонтировала протекающую крышу воронежского дома

В квартире заявительницы от протечек сырел потолок Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Летом 2022 года в государственную жилищную инспекцию Воронежской области пожаловалась жительница верхнего этажа многоэтажного дома № 76 по ул. Машиностроителей. Она сообщила, что над ее квартирой прохудилась крыша, и осадки попадают внутрь помещения.

Поскольку согласно Постановлению Правительства Российской Федерации контрольные (надзорные) мероприятия могут проводиться в исключительных случаях и только после согласования с органами прокуратуры, то инспектор ГЖИ направил в адрес управляющей домом организации ООО «УК Мастер» предостережение о недопустимости нарушений.

После этого компания провела латочный ремонт крыши над квартирой заявительницы, и представила подтверждающее фото.

- В телефонном разговоре жительница дома № 76 по ул. Машиностроителей подтвердила жилищному инспектору, что управляющая организация заменила часть кровли над квартирой, - добавили в ГЖИ.