Запасы лесных сеянцев в Воронежской области составляют около шести миллионов

Фото с сайта управления лесхоза Воронежской области Фото: Предоставлено

В лесных питомниках Воронежской области завершилась инвентаризация посадочного материала. В питомниках Аннинского, Богучарского, Донского, Давыдовского, Острогожского, Савальского, Теллермановского лесничеств лесники насчитали около шести миллионов сеянцев сосны, дуба, березы, акации и других лесных пород.

Такое мероприятие проводят ежегодно осенью, но до начала выкопки сеянцев и саженцев. В ходе инвентаризации устанавливают наличие посадочного материала по породам, возрасту и качеству, годного к посадке, и оставленного на доращивание.

По итогам инвентаризации наш регион обеспечен стандартным посадочным материалом для проведения осенней и весенней 2023 года лесокультурных кампаний.