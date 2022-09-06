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Общество6 сентября 2022 11:36

Запасы лесных сеянцев в Воронежской области составляют около шести миллионов

Это молодые сосны, дубы, березы и акации
Ирина КАЗАНИНА
Фото с сайта управления лесхоза Воронежской области

Фото с сайта управления лесхоза Воронежской области

Фото: Предоставлено

В лесных питомниках Воронежской области завершилась инвентаризация посадочного материала. В питомниках Аннинского, Богучарского, Донского, Давыдовского, Острогожского, Савальского, Теллермановского лесничеств лесники насчитали около шести миллионов сеянцев сосны, дуба, березы, акации и других лесных пород.

Такое мероприятие проводят ежегодно осенью, но до начала выкопки сеянцев и саженцев. В ходе инвентаризации устанавливают наличие посадочного материала по породам, возрасту и качеству, годного к посадке, и оставленного на доращивание.

По итогам инвентаризации наш регион обеспечен стандартным посадочным материалом для проведения осенней и весенней 2023 года лесокультурных кампаний.