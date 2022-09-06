Общественный совет при ГУ МВД России по Воронежской области проведет прием граждан

В среду, 7 сентября, с 11 до 13 часов в приемной Общественного совета при ГУ МВД России по Воронежской области пройдет очередной прием граждан о адресу: ул. Володарского, 62 .

Его проведет Марков Андрей Викторович – заместитель председателя Общественного совета при ГУ, заведующий Сектором по сопровождению РЦ «Черноземье» Департамента анализа и защиты информации ОСАО «Ингосстрах».

Граждане смогут задать вопросы, касающиеся деятельности органов внутренних дел региона, а также внести свои предложения по совершенствованию работы полиции. Посетителям представится возможность обжаловать неправомерные действия полицейских. Все обращения общественники обещают взять на особый контроль.

График работы приемной Общественного совета при ГУ МВД России по Воронежской области на текущий месяц можно найти на официальном сайте ГУ МВД России по Воронежской области, перейдя по ссылке https://36.мвд.рф/gumvd/sovet/grafik_sov