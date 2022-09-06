Жителей левого берега Воронежа предупредили о перебоях с водой 7 сентября

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Жителям Железнодорожного и части Левобережного районов Воронежа рекомендуют запастись водой на 7 сентября. В этот день с 9.00 до 18.00 возможны перебои в поставке ресурса в дома Левого берега. Это связано с плановыми работами по замене запорной арматуры на водоподъемной станции №8. Их необходимо провести до начала отопительного сезона.

- На время работ будет незначительно снижено давление холодного водоснабжения на верхних этажах многоквартирных жилых домов. Данное неудобство не коснется школ, детских садов, а также домов, оборудованных повысительным насосным оборудованием, - сообщили в «РВК-Воронеж». - Жителям, чьих домов коснется вынужденная мера, рекомендуем сделать необходимый запас воды.