Прямые электрички из Воронежа в Дивногорье перестанут ходить в октябре

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Последний воскресный рейс пригородного поезда «Воронеж - Копанище», на котором можно доехать до Дивногорья, - 11 сентября. После этого приехать в заповедник на электричке в воскресенье (как и в другие дни, кроме суббот) можно будет только с пересадкой в Лисках, сообщили в музее-заповеднике.

Прямые рейсы «Воронеж - Копанище» по субботам сохраняются в расписании до 15 октября.

Напомним, с вокзала Воронеж-1 электричка отправляется в 9.20, прибывает на остановочную платформу «143 км» - 11.38. Посадка на обратный рейс в 15.55.