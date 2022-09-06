Синоптики предупредили жителей Воронежской области о двух очень холодных ночах

Утром 7 и 9 сентября на почве может быть виден иней. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Воронежские синоптики предупредили об аномально холодной для начала сентября погоде. В ночь на 7 и 9 сентября местами по области ожидают почти мороз – температура будет падать до +1 градуса. Немногим лучше прогнозируют и темное время суток 8 сентября. Столбик термометра будет опускаться до +4. Днем при этом нижний предел температуры ожидается в районе +11 градусов.

В Воронеже будет потеплее: в ночь на 7 сентября столбик термометра опустится до +3, а в ночь на 9-е – до +4. В ближайшие три дня (то есть 7, 8 и 9 сентября) температура не будет падать ниже +13 градусов.

Напомним, по прогнозу синоптиков, первый месяц осени в Воронежской области ожидают в пределах нормы по температуре. А значит, после холодного начала сентября, по идее, должно прийти бабье лето. Правда, конкретных сроков потепления метеорологи пока не называют.