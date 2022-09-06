фото управления экологии Воронежа

7 сентября в Воронеже передвинут памятный знак в честь 300-летия первой государственной школы, который стоит на Есенинской аллее. Именно здесь школа располагалась, по мнению историков.

- Знак будет передвинут в пределах существующей площадки. Также планируется обновить табличку на камне. Работы планируется начать в первой половине дня, - сообщили в городском управлении экологии, на обслуживании которого находится аллея.

Перенос инициировали в преддверии Года педагога и наставника, объявленного в 2023 году в России.