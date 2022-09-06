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Происшествия6 сентября 2022 9:53

Воронежец за два месяца угнал велосипеды на 100 тысяч рублей

Велики мужчина сдавал в ломбарды
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеже задержали серийного похитителя «железных коней».

В июле-августе жители Северного района массово писали заявления в полицию о хищении их двухколесных транспортных средств. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил около 100 тысяч рублей.

Подозреваемого задержали: 26-летний воронежец признался, что угонял оставленные без присмотра в подъездах домов и на улицах велосипеды. Сдавал их в ломбарды, а деньги тратил. При обыске у мужчины изъяли залоговые билеты.

- Установлена причастность задержанного к семи похищениям велосипедов в Северном районе, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области. - Расследование продолжается, сотрудники полиции устанавливают причастность гражданина к совершению аналогичных преступлений на территории областного центра.