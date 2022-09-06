Воронежцы владеют почти 5 миллионами банковских карт

Пользование наличными средствами сократилось за полгода на 10% Фото: из архива «КП»

Жители Воронежской области пользуются в среднем двумя банковскими картами и тратят на покупки по ним около 700 рублей в день. Такие данные по итогам 1 полугодия 2022 года сообщили в региональном отделении Банка России.

На 1 июля 2022 года в Воронежской области выдано почти 5 млн банковских карт. Это на 12% больше, чем годом ранее. Сумма операций по ним, включая оплату товаров и услуг, в том числе в интернет-магазинах, снятие наличных, переводы с карты на карту и перечисления денег на другие банковские счета, выросла на 22% и составила 873 млрд рублей, сообщает Банк России.

По данным регионального отделения Банка России, в 1 полугодии на территории Воронежской области совершено более 300 млн операций по оплате товаров, услуг и снятию наличных объемом 358 млрд рублей, что соответствует уровню 1 полугодия 2021 года.

Чаще всего жители региона расплачиваются безналичными средствами. На долю таких транзакций приходится 95%. Количество операций по снятию денег сократилось на 10%.