В Воронеже на 15 улицах отключили свет

В Воронеже 6 сентября отключили свет в нескольких районах города. Нет электричества из-за аварии на сетях на улицах Острогожской, Краснознаменной, Львовской, Матрсова, Астраханской, Госпитальной, Карельской, Одесской. В филиале "Россети Центр" сообщили, что работы по восстановлению ориентировочно продлятся до 14.30.

Нет света также в центре Воронежа - на улицах Карла Маркса, Кольцовской, Фридриха Энгельса, Студенческой, Чайковского - ориентировочно до 16.50.

Плановые работы проводят на Димитрова - до 15.00.