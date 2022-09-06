В Воронеже будут судить разбойников, отбиравших у женщин деньги под угрозой пистолета

В Коминтерновский райсуд передали уголовное дело двух воронежце 35 и 47 лет, обвиняемых в серии разбоев.

В декабре 2021 года двое знакомых - сварщик и оператор на производстве - решили обогатиться. Ничего лучше парочка не придумала, как ограбить кого-нибудь. Первым делом они под Новый год навестили знакомую в коммуналке на Шишкова. Ночью 28 декабря 2021 года они пришли к 36-летней женщине и в коридоре потребовали дать денег. Она отказала, тогда 47-летний сварщик припугнул ее пневматическим газобаллонным пистолетом, и мужчины заставили знакомую перевести им через мобильный банк 10 000 рублей.

Через пару дней подельники повторили «подвиги» на улице: напав ночью 30 декабря на Шишкова на 29-летнюю прохожую. Девушку ударили кулаком в лицо и, угрожая пневматическим пистолетом, отобрали сумочку. Правда в ней оказались всего лишь телефон, документы и косметичка, а денег не было. Тогда несчастную избили, протащили за волосы к машине, посадили на заднее сидение и потребовали платить им ежемесячно 45 000 рублей.

Разбойников поймали, у одного из подозреваемых изъяли пневматический пистолет. Мужчинам грозит до 10 лет заключения.