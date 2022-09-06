Уроженка Воронежа получила престижную премию "Эмми"

фото из аккаунта героини в соцсети

Уроженка Воронежа Лена Гликсон (Нежельская) получила премию «Эмми». Нашу землячку наградили за лучший монтаж звука в драматическом сериале ужасов «Очень странные дела» от Netflix. Счастливые фото со статуэткой девушка опубликовала в Инстаграм (признан экстремистской организацией, запрещен на территории РФ). Церемония награждения 74-й премией прошла вчера.

«Эмми» считается телевизионным эквивалентом «Оскара» (в кино), «Грэмми» (в музыке) и «Тони» (в театре).

Лена Гликсон (Нежельская) училась в Воронежском музыкальном колледже имени Ростроповичей. Затем переехала в США для учебы в музыкальном колледже Беркли. В Лос-Анджелесе Лена стала ассистентом музыкального редактора, который подбирал композиции для фильмов «Блондинка в законе», «Дрянные девчонки» и «Чумовая пятница». После ее пригласили в первый режиссерский проект Брэдли Купера с Леди Гагой «Звезда родилась».