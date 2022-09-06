Воронежцы завоевали золото первенства России по баскетболу 3х3

Победители турнира. Наши парни выиграли его впервые. Фото: cspsk-vrn.ru

В Калининграде в Центре уличного баскетбола «ПСБ-Детям» прошли игры первенства России по баскетболу 3х3. Среди спортсменов не старше 18 лет чемпионами стали воронежцы из молодежной команды «R2D2» Евгений Бабкин, Антон Казанин, Никита Янишевский и Леонид Юдин, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

В первой игре первенства воронежцы уступили сборной Свердловской области — 10:16, но затем раскочегарились и разгромили новосибирских «Покемонов» со счетом 17:5. В итоге наши баскетболисты заняли в своей подгруппе второе место и вышли в четвертьфинал. Там в упорной игре с «ЦОП-Спб» из Санкт-Петербурга наши спортсмены выиграли всего два очка — 14:12. А в полуфинале воронежцы вновь одержали более убедительную победу над баскетбольной командой из Нижнего Новгорода «Teen Spirit» - 17:11.

В матче за золото «R2D2» противостоял молодежный состав пермской «Пармы». Практически весь матч лидировали воронежцы, но незадолго до конца игры соперник догнал наших парней. Однако точный бросок издали Никиты Янишевского и штрафные Леонида Юдина принесли в итоге победу нашей команде — 14:10. Юдина в итоге признали самым ценным баскетболистом турнира. До этого никто из воронежской команды не выигрывал первенство страны.