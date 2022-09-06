Под Воронежем на трое суток арестовали водителя, отказавшегося снять тонировку с машины

В Лисках суд арестовал водителя, отказавшегося снять тонировочную пленку со стекол машины.

Прибор «Тоник» показал, что светопропускаемость боковых стекол остановленного автоинспекторами ВАЗ-21074 не соответствует ГОСТу. При проверке по базам учета полицейские установили, что 19-летнему водителю в июне уже выдавали требование об устранении нарушений.

В этот раз инспекторы ДПС составили на молодого человека административный протокол за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

Лискинский райсуд Лисок арестовал нарушителя на трое суток.