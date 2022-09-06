В селе под Воронежем сгорел жилой дом

Пожар в Новоусманском районе потушили через 43 минуты после звонка о нем. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

Два крупных пожара произошли в понедельник, 5 сентября, в Воронежской области.

В 14.48 в МЧС сообщили о том, что загорелся жилой дом в селе Нижняя Катуховка Новоусманского района на улице Ленина. На ликвидацию ЧП выезжали семь специалистов спасательного ведомства на двух пожарных машинах. С огнем им удалось справиться в 15.31. Но к тому времени пламя практически уничтожило дом 5х9 метров. Огонь сильно повредил комнату 5х5м и крышу на площади 45 «квадратов». Веранда 2х3м сгорела полностью.

А в 21.58 поступил звонок в дежурную часть о пожаре в поселке Давыдовка Лискинского района. Там на улице Красноармейской полыхал жилой дом 6х8 метров. 12 сотрудникам МЧС, выехавшим на тушение огня на трех пожарных машинах, удалось погасить пламя в 22.14. К тому времени выгорела комната 3х2,5м.

Оба пожара, к счастью, обошлись без пострадавших. Причины этих ЧП еще предстоит установить.