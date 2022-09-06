Воронежцев приглашают на петровский праздник в усадьбе

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

8 сентября воронежцев приглашают в музей-усадьбу Веневитинова на праздник, посвященный 350-летию Петра I.

В программе множество интересных событий. В 15.30 стартует петровская ассамблея - прообраз дворянского бала «Ассамблеи, променад, перезвон и лимонад».

В 16.15 откроется выставка «Великое петровское посольство», рассказывающая о долгом путешествии царя в Европу. А в 16.40 – стартует еще одна экспозиция - «Топор и крест. Петр I - реформатор». Это совместный проект литературного музея с Воронежской Митрополией и музеем «Петровские корабли». На выставке представлены редкие книжные издания, рукописные сборники, работы воронежских художников, старинные открытки петровских мест Воронежа, плотницкие инструменты для строительства кораблей и многое другое.

В 18.10 начнется музыкально-развлекательная программа «Ложки, топоры, гармошки. Ветроград забав и услад» - выступит фольклорный ансамбль «Терем», пройдет экскурсия по выставке скульптур. Здесь можно посетить ярмарку мастеров декоративно-прикладного искусства, попробовать царские угощения. 6+