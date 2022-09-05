Родственники умершего за рулем иномарки пенсионера рассказали о подробностях ДТП в Воронежской области

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Авария произошла на трассе М-4 «Дон» в Рамонском районе в 7.17 субботы, 3 сентября. «Фольксваген Пассат» съехал в правый по ходу движения кювет. Автомобиль остановило растущее на пути дерево. Предварительно воронежские полицейские дали информацию, что 72-летний водитель мог не справиться с управлением и из-за полученных травм скончался на месте. С редакцией «Комсомольской правды» связались родственники мужчины. Они и рассказали о подробностях случившегося.

Пенсионер Александр Гричин вместе со своей дочерью 48-летней Евгенией ехал из Москвы на отдых в поселок Кабардинка Краснодарского края. Столицу они покинули ночью, рано утром уже подъезжали к Воронежу, где должны были отдохнуть. В тот момент и произошла трагедия.

– Александр Николаевич умер за рулем автомобиля. Его дочь лишь на мгновение посмотрела в окно, а когда обернулась, увидела, что отец побледнел и потерял сознание. Именно поэтому автомобиль, минуя столбы, съехал с дороги, продолжил движение через кусты и остановился возле дерева. Ни у Александра Николаевича, ни у его дочери не зафиксировали ни одной травмы. Евгению буквально уберег ангел хранитель, она не пострадала вообще. Наш дедушка скончался от остановки сердца, нам уже пришло заключение о вскрытии, – рассказала родственница Наталья.