В подвале гаража в Воронеже полицейские нашли 41 банку марихуаны

Фото регионального главка

В рамках уже возбужденного уголовного дела по факту покушения на сбыт наркотических средств сотрудники полиции повели обыск в одном из гаражей на проспекте Патриотов в Воронеже. В подвальном помещении они обнаружили плантацию, где культивировали коноплю. Ее владельцем оказался безработный 33-летний местный житель. Об этом рассказали в ГУ МВД по региону 5 сентября.

По данным полиции, мужчина выращивал четыре куста наркосодержащего растения гидропоническим способом. Для этого провел спецосвещение и вентиляцию. После листья растения высушивал, фасовал и упаковывал с помощью вакууматора.

В ходе обыска в подвале стражи порядка нашли 41 стеклянную банку. В них находилась высушенная марихуана, синтетические наркотические средства и психотропные вещества.

– Согласно результатам исследования экспертов ЭКЦ ГУ МВД России по Воронежской области, изъято более трёх с половиной килограмм марихуаны и более четырех килограмм синтетических наркотиков, среди которых амфетамин, метилэфедрон, метадон, – рассказали в региональном главке.

В отношении «наркоплантатора» возбудили уголовное дело. Он взят под стражу.