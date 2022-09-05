Воронежцы ужаснулись условиями содержания питомцев «Чудо-зоопарка»

Воронежцы выразили возмущение условиям, в которых находятся питомцы контрактного «Чудо-зоопарка». Он открылся в здании Дома быта на ул. 20-летия Октября, 119. Горожане могут его посетить за плату. Однако те, кто пришли, просто ужаснулись. Один из посетителей выложил фото и пост-жалобу в сообществе «Воронеж VRN» в соцсети «ВКонтакте» в понедельник, 5 сентября.

Автор написал, что не ожидал увидеть такое безобразие в центре столицы Черноземья. По его мнению, это вообще трудно назвать зоопарком, поскольку организаторы бизнеса прямо в пустующем офисном помещении поставили клетки с кроликами, шиншиллами, сурком, носухой и другими животными.

– Больше всего вопросов вызывает дикобраз, который лежит прямо на плитке в лужах мочи, – подчеркнул посетитель.

Автор попытался задать «неудобные» вопросы о состоянии питомца, лежащего с открытыми глазами и пастью в куче грязного тряпья, но, по его словам, представители компании отвечали на них неохотно. Один из них назвал дикобраза сурком, а другая убеждала, что с ним все в порядке, поскольку это ночное животное.

В городском управлении экологии пообещали проверить этот зоопарк и оценить ситуацию совместно с сотрудником управления Россельхознадзора.