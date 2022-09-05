Воронежцы удивились низко летающему самолету на Левом берегу

В Воронеже на левом берегу горожане заметили и сняли на видео низко летящий самолет. Записью они поделились 5 сентября в группе «Мой и твой Воронеж» в соцсети «ВКонтакте».

Видео вызвало массу эмоциональных комментариев. Пользователи предположили, что самолет садился на экспериментально-испытательном аэродроме авиазавода, который расположен в микрорайоне Придача. Кто-то очень удивился полету. Другие же, судя по всему жители Левого берега рассказали, что для них такие маневры не редкость.

А местные СМИ сообщили, что на видео – самолет президентского летного отряда Ил-96. И что сейчас проводились испытания этого лайнера.