Стало известно, сколько тратят воронежцы на ЖКХ в месяц

Фото из архива КП Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В 2021 году жители Воронежской области в среднем тратили на оплату жилищно-коммунальных услуг 4425 рублей в месяц. К такому выводу пришли специалисты исследования, которое опубликовало 5 сентября РИА «Новости».

По сравнению с 2020 годом Затраты на ЖКХ у воронежцев выросли на 0,4%. Эксперты включили в итоговую стоимость расходы на топливо для освещения и отопления жилья. В целом же доля затрат на оплату ЖКХ составила 11% от общих расходов воронежцев. Среди всех регионов России по этому показателю Воронежская область заняла 68 место.

Ожидаемо самая дорогая коммуналка оказалась у москвичей (10 тысяч рублей), а дешевая 0 у жителей Республики Калмыкия (3,3 тысячи рублей).