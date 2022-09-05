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Общество5 сентября 2022 15:17

Стало известно, сколько тратят воронежцы на ЖКХ в месяц

Сумма в среднем выходит свыше 4,4 тысяч рублей
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В 2021 году жители Воронежской области в среднем тратили на оплату жилищно-коммунальных услуг 4425 рублей в месяц. К такому выводу пришли специалисты исследования, которое опубликовало 5 сентября РИА «Новости».

По сравнению с 2020 годом Затраты на ЖКХ у воронежцев выросли на 0,4%. Эксперты включили в итоговую стоимость расходы на топливо для освещения и отопления жилья. В целом же доля затрат на оплату ЖКХ составила 11% от общих расходов воронежцев. Среди всех регионов России по этому показателю Воронежская область заняла 68 место.

Ожидаемо самая дорогая коммуналка оказалась у москвичей (10 тысяч рублей), а дешевая 0 у жителей Республики Калмыкия (3,3 тысячи рублей).